為了犒賞壽星安心亞、張立東，現場請來Spa芳療師幫他們腳底按摩舒壓一下。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》15日進棚錄影，時逢主持人安心亞、張立東都是9月壽星，為了犒賞2位壽星，現場請來Spa芳療師幫他們腳底按摩舒壓一下，沒想到芳療師一出手，張立東表情扭曲直喊痛，懷疑2位芳療師的力道有差別待遇，這時阿Ken直接用手替安心亞按摩腳趾，只見安心亞仍一臉輕鬆很享受。

安心亞今年的生日願望希望納豆趕快回歸，「今年生日剛好納豆不在，往年他都會在，所以會特別想念他。」笑稱張立東可以常回來當來賓。她現階段只想專注於工作上，認為「工作好感情自然就會好，整個人生就會順順利利」。

她也表示媽媽不會催婚，感情一切順其自然，透露一直在台北物色房子，重視管理、車位以及生活機能，預算方面，阿Ken則替她回答，台北市不錯的新房一坪需100多萬，加上安心亞跟媽媽住，所以5000萬以上跑不掉，得努力工作存錢買房。

而張立東的生日願望則希望房貸早日還完，房子才購入3年多，直說「《綜藝三國智》停了是最悲傷的事」。對於吳宗憲日前爆他跟「狼人殺女神」梁以辰暗通款曲，張立東急忙撇清，直指吳宗憲看錯人，「吃火鍋那個是我的民間友人，不是梁以辰，可能是長得像。」強調現在單身，但沒人相信。

此外，阿Ken透露前陣子大家都有跟納豆一起吃飯，納豆現在恢復狀況良好，話也越來越多，「我看他感覺起來，慢慢想回來表演，到時能量釋放出來會不得了。」張立東則稱威廉婚禮時有跟納豆打牌，他的反應都很OK。《同學來了》每周一至周五晚間9點在中天綜合台播出。