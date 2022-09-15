新華社15日報導，應烏茲別克總統米爾濟約耶夫邀請，中國國家主席習近平14至15日國是訪問烏茲別克，並出席撒馬罕上海合作組織成員國元首理事會第22次會議。中烏雙方一致認為，建立戰略夥伴關係10年來，雙方保持坦誠開放、富有建設性的高層對話，在政治、外交、經貿、人文等領域建立起高效協作機制。中烏全面戰略夥伴關係保持高水準協作，成為本地區國家間關係典範。

雙方決定進一步深化新時代中烏全面戰略夥伴關係，特此聲明如下：

一，雙方強調，中國和烏茲別克均處在國家發展、民族復興的關鍵階段。中方堅定支持烏方自主選擇的發展道路，尊重烏方和平、開放、務實的外交政策。雙方將擴大互利合作，鞏固友好和夥伴關係，在雙邊層面踐行命運共同體。烏方堅定奉行一個中國政策，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

二，雙方一致認為，立法機構交往是中烏關係重要組成部分，在雙多邊層面加強立法機構交流將為深化兩國全面戰略夥伴關係、增進相互理解和互信注入動力。

三，雙方願積極推進「一帶一路」倡議同「新烏茲別克斯坦」2022－2026年發展戰略對接。

雙方將全面充分落實現有雙邊文件及達成的共識，在各自法律架構內共同保障已商定的合作項目安全順利推進，深化共建「一帶一路」合作。

四，雙方強調，將致力於推動實施打造兩國間高效交通運輸走廊，包括建設最便捷線路的鐵路和公路，推進中吉烏鐵路加快落地建設。

五，中方歡迎烏方倡議的「關於宣布鹹海地區為生態創新和科技區特別決議」得到聯合國大會通過，該決議將有助於拯救鹹海，恢復並改善周邊環境，保護自然資源，提高地區人民生活品質。

六，雙方強調，維護地區安全和穩定的優先方向仍將是打擊「三股勢力」，即一切形式的恐怖主義、分裂主義和極端主義，打擊販毒、武器、彈藥和爆炸物走私、跨國有組織犯罪。

七，雙方將進一步擴大文化、教育、科學、體育、旅遊、考古、醫療衛生及制藥領域合作，加強新聞媒體、學術機構、友好協會、藝術團體間友好交流。

八，雙方指出，加強國際協作是兩國高水準全面戰略夥伴關係和高度互信的重要體現。

九，雙方重申一個和平、穩定、發展、繁榮的阿富汗符合阿富汗及地區國家共同利益，強調尊重阿富汗獨立、主權、領土完整和民族團結，不干涉阿富汗內政，支持「阿人主導、阿人所有」基本原則。