彰化縣花壇鄉彰員路與長昇街口的紅綠燈的基座，明顯狗狗都已經尿蝕出一個洞。（陳元銘提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣花壇鄉彰員路與長昇街口的紅綠燈的基座，明顯狗狗都已經尿蝕出一個洞。（陳元銘提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局動員轄區各派出所全面檢修縣內3150處號誌，已將13處完成修復或加固。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

維修廠商於20時以鐵片焊接方式加固號誌燈桿基座，預計16日24時前更換該處路口燈桿。（彰化縣警察局提供／彰化傳真）

彰化縣員林市中山南路與南昌路口2日發生紅綠燈重砸新手媽媽，彰化縣警局進行交通號誌總體檢，15日上午公布縣內3150處號誌，清查結果計13處異常，民眾再投訴花壇鄉彰員路和長昇街口的紅綠燈的基座也鏽蝕出一個洞，彰化縣警察局緊急要求廠商漏夜修復，務必在16日完成檢修。

發生騎機車停等紅燈，被砸斷新手媽媽的肋骨、胸椎脫位、頸椎送損，引起各界震驚，彰化縣警察局針對縣內縣內3150處號誌，進行總體檢，並列冊，第一波清查發現13處異常，經初步檢視雖未有立即危險，仍全數投入修復、加固。

花壇人俱樂部臉書社群版主陳元銘也拍下花壇鄉彰員路與長昇街口的紅綠燈的基座，提醒基座已經被狗狗尿蝕出一個洞，安全堪慮。

彰化縣警察局交通隊表示，短時間內因清查數起待修案件，因廠商須備料及工作排程辦理修復作業，故前已優先依損壞程度完成改善13處，有關花壇鄉彰員路與長昇街路口號誌燈桿鏽蝕問題，彰化分局已在9月8日發現及查報，該路口陸續由維護廠商依工作排程前往修復，民眾反映後，甚為重視，將漏夜趕工，預計在16日完成檢修。