蕭秉治12月10日即將在台北流行音樂中心舉辦「Project X」巡迴演唱會，近期正忙密集籌備中，原訂17日將舉辦簽唱會，期待與粉絲見面，豈料15日突然宣布在早上確診，他隨即暫停所有工作，現在待在家休養中，他今天至24日，原本有5場活動工作，也都全部緊急喊卡、延期。

他難過表示，自從知道公司安排了簽唱會的行程之後就一直期待著能夠近距離當面感謝大家的那天，只是沒想到今天早上做了快篩結果呈現陽性，當下真的只有滿心的自責和愧疚，並提到，「因為知道一定有很多人為了簽唱會而排了假或是訂了來台北的車票，對我親愛的歌迷和公司，還有原本排定好工作的所有合作單位的大家，真的感到非常非常的抱歉造成了困擾，也謝謝你們的諒解。」

他分享確診後，目前除了喉嚨有點不舒服之外其他一切都安好，「我也會繼續好好照顧自己，請大家也要好好照顧自己身體健康。」至於簽唱會延期資訊，今日也會再公佈於蕭秉治和相信音樂的粉絲專頁；之後確認新的簽唱會活動時間，也會再儘快公布。