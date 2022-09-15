30歲演員王大陸2021年和小3歲馬來西亞歌手蔡卓宜合作戀愛《怦然再心動》結緣，去年5月兩人被拍到在街邊熱吻，之後更多次撞見他們出雙入對的畫面，新年兩人現身和吳尊、劉畊宏一家過節，吳尊還不小心說漏嘴祝福「早生貴子」，不過兩人始終沒有對外界正式說明關係，近日有網友爆料王大陸疑似嫖娼，緋聞女友蔡卓宜點讚力挺王大陸的貼文，掀起網友熱議。

近期大陸男星李易峰被爆出嫖娼形象大傷，網友紛紛扒出李易峰過去的人際交友圈，他和南韓男星李勝利認識，兩人曾在派對場合自拍，不免讓網友猜測是否有跨國性交易的嫌疑，李勝利2019年捲入性招待、毒品交易等醜聞，還被踢爆創立「老司機群組」，與其他男性分享受害者女性的私密影像，被法院判處3年有期徒刑。

無獨有偶王大陸人際交友廣闊，中韓兩地都有朋友，他被網友翻出過去和鬧出強姦醉酒女子的南韓歌手鄭俊英合照，周圍還有不少美女作陪，王大陸還親暱地摟著鄭俊英的肩膀，看起來交情不錯，其中不乏還有遭判刑的李勝利，交友圈中有兩位已經被判刑，讓該網友質疑王大陸嫖娼。

王大陸被網友爆料曾經和李勝利一起玩。（圖／微博）

王大陸被網友爆料曾經和鄭俊英一起玩。（圖／微博）

這番言論被蔡卓宜的粉絲反駁：「他如果真的有什麼作風問題，那請你報警，網警會解決會抓的，如果你是單純的討厭他，我覺得大可不必，你拿出來的這些圖，有一個能實錘嗎？」這條微博被蔡卓宜本人點讚，算是間接力挺王大陸並非網友揣測。