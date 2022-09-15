又得第一名！以農立國的台灣，即便歷經幾十年的產業升級，但農漁等基礎產業仍在台灣佔有重要地位。台南市長黃偉哲今(15日)在臉書繳交市政成績單宣布：「台南的農水漁路修繕，全台第一！」他以府城建設為傲地表示，改善農村的高速公路可確保農產品運送順暢，也讓居民騎車更安全，打造千里農路、百里漁、水路，這四年市府修繕的農水路共已超過1200公里，成為偉大城市台南的又一驕傲。

這四年市府修繕的農水路，已超過1200公里、可繞台灣一圈。改善農路，就是改善農村的高速公路，要確保農產品運送順暢，尤其對溪北地區重要。透過路面拓寬、劃設標線等，實際改善路況，也讓居民騎車時能更安心、更安全！

黃偉哲在30秒的影片中，顯示台南人對農水漁路用心耕耘的驕傲：「我們在台南農水漁路繼續拚！傾聽鄉親們的聲音，打造千里農路、百里漁、水路，確保農產品運輸順暢，農水漁路修繕，台南市全台第一！偉大的城市，是你我青春的詩歌。」