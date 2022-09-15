41歲的瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）稍早在社交媒體上宣布即將退役，下周將於倫敦舉行的拉沃盃將是他24年職業生涯中最後一場比賽。

費德勒在Twitter宣布，「正如你們許多人所知道的，過去三年我遇到不少受傷和手術方面的挑戰，我一直努力恢復到最佳的狀態，不過我也知道我身體的能力和極限，它最近給我發出很清楚的訊號」。

費德勒說，「我已經41歲了，在24年職業生涯中，我打了超過1500場的比賽，網球給予我的比我想的還要慷慨，現在，我必須認知到何時結束職業生涯」。