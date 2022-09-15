蔡英文總通今晚再到蘆洲湧蓮寺參拜，並替民進黨新北市長參選人林佳龍站台，這次也是林佳龍宣布參選新北市以來，蔡英文第6度來到新北替他拉抬聲勢，她強調新北市是很重要的地區，所以需要有執行能力的地方首長，讓國家建設、福利繼續延伸。

蔡英文表示，這幾年來透過前瞻基礎建設計畫，讓台灣的建設基礎往前走，使台灣的經濟、產業發展超過跟我們一樣水準的國家，台灣也被很多機構評為經濟力很強、人才優秀，即使在疫情下，也因防疫及經濟發展成為很多國家的典範。

蔡英文也說，在國家經濟發展穩定、稅收增加的情況下，政府就要回饋照顧人民，讓生活水準往前走，所以如長照、公托等社會福利就要做得更好，另外台灣的能源轉型也一直持續在往前走，台灣成為亞洲綠電發展最快的國家；對外則是強化國家安全的力量，這樣的民主自由跟經濟發展，也讓其他各國認為一定要守住台灣，也是全世界的共識。

不過蔡英文也說，儘管台灣有很多的政策、建設要持續推動，但在這個時候需要很好的縣市首長跟中央政府一起來做，中央有預算及政策規劃，地方則需要有執行能力、有願景的縣市長，可以一起把國家建設往前推，讓國家福利繼續延伸，才能讓人民跟政府一起享受到經濟發展的成果。

蔡英文細數林佳龍的資歷，稱他擔任過行政院新聞局發言人是非常不間單的工作，因為要對行政工作十分了解才能勝任；也讚許他在台中蹲點十年，從立委到市長，是很有勇氣也沉得住氣，所以才會情商他來選新北市，因為自己選過新北，知道這個地方的重要，相信他會給新北帶來進步。

而林佳龍本人則是重申自己的交通部長任內的政績，以及未來的施政方向，包括溪北捷運、高速公路立體化、社福條件提升、65歲長者假牙補助、社會住宅以及成家基金等，希望以政策來爭取支持。