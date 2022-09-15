擁有20座大滿貫男單冠軍的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），今晚在社群網站上宣布退休，下周賴佛盃（Laver Cup）對抗賽將是他職網生涯的最後一舞。由費爸領銜的世界男網三大天王時代也宣告終結，剩下納達爾（Rafael Nadal）、喬柯維奇（Novak Djokovic）仍在奮戰。

「我已經41歲，24年來打了超過15000場比賽，而網球對待我比我能做的美夢更加慷慨大方。」費德勒在社群網站上透過影片表示，「現在我必須體認到，該結束我競技生涯的時間到了。」

費爸表示，過去3年他在受傷和手術中掙扎，儘管努力要找回足夠的競技狀態，卻也感受到自己的極限所在，身體所傳達出的訊息近來愈來愈明顯。

「下周在倫敦舉辦的賴佛盃將是我的最後一個ATP賽事。」費德勒說：「未來我當然還會繼續打網球，只是不會在大滿貫或職網巡迴賽了。」

賴佛盃以澳洲網球名將Rod Laver為名，仿照高爾夫萊德盃，由歐洲隊與世界隊所進行的年度對抗賽，於美網的兩周後舉行。賴佛盃從2019年開始列入ATP巡迴賽，但比賽結果並不計入球員的世界排名積分。

費德勒在1998年轉入職業，2003年溫布頓贏得個人生涯首座四大賽冠軍，到2018年澳網最近一次稱霸，生涯共獲20座大滿貫金盃，僅次於納達爾的22冠、喬柯維奇的21冠，其中溫網8冠為紀錄保持人，美網5冠則平公開賽年代紀錄，並曾於2008年北京奧運贏得男單金牌。

費爸從2018年澳網後，就不曾贏得四大賽冠軍，生涯總數被喬、納先後超車。由於膝傷困擾，他從去年溫網8強出局後就休戰養傷迄今，原本傳出預計明年重返網壇，未料卻在今年美網結束後這周，詫異宣布打完賴佛盃就告別網壇的消息。