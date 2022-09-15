大陸央視新聞報導，中國國家主席習近平當地時間15日下午在烏茲別克撒馬罕國賓館，與俄羅斯總統普丁雙邊會見，就中俄關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。普丁譴責個別國家在涉及中國核心利益問題上採取挑釁行動。習近平讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對台獨分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。

香港商業電台引述俄羅斯衛星通訊社報導，對於上述「普丁譴責『個別國家』……」的說法，直接表明「普丁譴責『美國』在台灣問題的挑釁行動」。

習近平指出，今年以來，中俄保持了卓有成效的戰略溝通。兩國各領域合作穩步推進，體育交流年活動有序展開，地方合作和人文交流更加熱絡，在國際舞台上密切協調，維護國際關係基本準則。面對世界之變、時代之變、歷史之變，中方願同俄方一道努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。

習近平強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。雙方要加強在上海合作組織、亞信、金磚國家等多邊架構內的協調和配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大開發中國家和新興市場國家共同利益。

普丁預祝中共二十大圓滿成功，相信在習近平領導下，中國經濟社會發展將不斷取得新成就。普丁表示，當今世界正在發生許多變化，唯一不變的是俄中友誼與互信，俄中全面戰略協作關係穩固如山。俄中都主張推動更加公平合理的國際秩序，樹立了國際關係典範。

俄方堅定恪守一個中國原則，譴責個別國家在涉及中國核心利益問題上採取挑釁行動。俄方願同中方鞏固深化雙多邊溝通協作，擴大經貿、能源等重點領域合作。俄方願同中方一道，推動上海合作組織成員國繼續在互不干涉內政原則基礎上深化合作，打造維護地區安全穩定的權威平台。

習近平讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對台獨分裂勢力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。