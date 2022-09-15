對於陳時中競選團隊盜用部落客照片為己所用，被網友揭穿；另外，台南市議員王定宇的多篇臉書貼文，被國民黨台北市議員徐巧芯踢爆通通都是造假一事，國民黨台北市議員候選人高揚凱砲轟民進黨，本質上就是一個使用各種造假，來營造假象的政治組織！而塔綠班無所不用其極的扭曲事實，更是踐踏民主政治的價值。

高揚凱今（15）日在臉書指出，臉書自媒體這些年講求真實呈現政治人物的生活樣態，藉此來拉近跟選民之間的距離。但是透過虛構故事，四處盜圖來營造正面形象，這種行為不僅不可取，基本上已經違反身為一個政治人物的誠信。

高揚凱也不滿地表示，民進黨盜圖事件被廣大的網友揭發後，崩潰的塔綠班大舉傾巢而出，現在開始咬著徐巧芯臉書上幾年前抽獎活動的貼文，裡面的獎品照片，硬是張冠李戴，說徐巧芯造假。

高揚凱砲轟，塔綠班真的是無所不用其極的扭曲事實，藐視真理，大潑髒水，只為了幫自己失格的候選人跟政治人物辯護，實在不是民主社會應該有的行為，更是踐踏民主政治的價值。

高揚凱強調，民進黨本質上就是一個使用各種造假，來營造假象的政治組織。高揚凱也呼籲支持他的朋友們，一起站出來，就事論事，讓政治回歸誠實的本質！