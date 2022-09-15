政府逐步宣布國境解封，明年第1季國際旅遊可望大爆發；台灣LINE旅遊「行程」規劃功能今公布數據顯示，明年旅遊平均天數為6.5天丶創功能上線後調查新高，旅遊計畫大多集中於明年1月跨年以及月底的農曆新年假期。
其中，國外行程的比例已高達55.8％，以日本旅遊最多，長途國際旅程則以德國、冰島與紐西蘭為主；相對於疫情期，以國內小旅遊為主，平均2、3天的旅行時間，明年明顯增加，顯示民眾想出國旅遊的心情已蓄勢待發。
LINE旅遊特有的「行程」規劃功能，疫情期間仍有用戶使用，數據顯示，過去兩年用戶出遊以國內小旅遊為主，旅行時間明顯減少，規劃行程的平均天數從2018年開站時的4.12天、2019年4.79天，2020年減少至3.63天、2021年為3.2天，今年上半年只剩下2.93天。
LINE旅遊分享過去兩年因疫情等因素，民眾所取消的海外機票前三名，依序為東京、大阪和首爾三大城市，由於地理位置靠近台灣，交通便利、吃喝玩樂等一應俱全，長年都是台灣民眾的旅遊首選地。
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