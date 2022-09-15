張善政14日前往桃園市新屋區的太平洋自行車博物館參訪。(摘自張善政粉專)

桃園新屋的太平洋自行車博物館，蒐集了各式各樣的腳踏車。(摘自張善政粉專)

國民黨桃園市長候選人張善政14日參訪桃園市新屋區的太平洋自行車博物館，強調騎自行車不只是休閒運動，也可以做為通勤的交通工具。張善政今(15日)在臉書表示，除了推出桃園市民每天享有1小時免費騎YouBike的優惠外，將建構一個對行人、單車族更友善的空間。

張善政15日在臉書粉專表示，新屋的太平洋自行車博物館，蒐集了各式各樣的腳踏車，不論是腦性痲痺患者復健用的三輪車、兩人騎的四輪車，甚至聯合國捐贈衣索比亞地雷區民眾使用的裝甲三輪車，太平洋公司都能生產，甚至連有「鳥車」之稱的Birdy都出自這裡！「Made in Taoyuan」，桃園製造，讓我們驕傲。

張善政接著指出，在許多國家，環保意識抬頭，很多人選擇騎單車上下班，不僅節能減碳，還能健身。但是根據最新的媒體報導，桃園的「人行道總面積」佔道路總面積比率僅有6％，是「六都最低」。走在桃園的路上，行人要穿越重重障礙，許多父母親推著嬰兒車，卻要跟汽機車爭道，行人的境遇都如此糟糕，遑論單車族呢？

對此，張善政表示，他除了推出「幸福里程30K」的政見，讓桃園市民每天享有1小時免費騎YouBike的優惠外，配套也要跟上。建構一個對行人、單車族更友善的空間，是一個市長最基本的責任，為了這個目標，他會繼續努力。