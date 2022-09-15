核心價值不能亡！無黨籍桃園市長候選人、前立委鄭寶清遭民進黨開除黨籍處分，登記參選以來承受各界期待與批評，他今(15日)在臉書發文表示，民進黨前祕書長、前立委張俊宏特地發長文批評綠營挺抄襲、割稻尾如「乩童與桌頭」，痛批民進黨背離創黨精神，一派相挺鄭寶清「捍衛核心價值」的論調，讓他感動直呼：「看了我所敬愛的民主前輩張俊宏的這篇文章，寶清不禁潸然淚下，激動不已！」

張俊宏昨(14日)在《中時新聞網》「時論廣場」專欄中提到：「當走了一個抄襲的，換了一個挺抄襲的。一錯再錯，還可大言不慚。你是行夜路吹口哨，還是嫌本黨的票太多？對上不實告知，讓整黨誤入叢林，你一再說個人不重要，為了民主，為了桃園大家都要在你的號召下團結，為台灣，你真敢，要全黨集體去挺割稻尾之人。政治信用已破產，大位也無望，難道還要整黨陪葬嗎？」

「想想林智堅，他還有一點恥感。」張俊宏痛批，「反觀鄭文燦和鄭運鵬，直如『乩童與桌頭』，為了位子，還睜眼說瞎話，從台灣大學到中華大學都明確說明論文的真假，兩人還要再硬拗，現在細思，原來在後面靜候割稻尾的藏鏡人，還正期待桃園人選這種無恥感、又不光明磊落的市長嗎？」張還說：「民進黨背離創黨精神，人民恐懼難以安身，敬告掌舵者，選舉輸了，是一時的政黨政治；國家輸了，卻是百姓的身家性命。」

鄭寶清對前輩的情義相挺感動流淚表示，這陣子以來百感交集的心情起伏與參選過程所承受的各種壓力、批評及質疑，頓時得到了疏解，同時也更加坦然去面對這場相當艱困的民主戰役。「寶清從來就不是為了個人的名位或利益來參選桃園市長，而是真的看不下去當時林智堅的毀黨傷害，以及鄭運鵬這個只會任人擺弄的過客參選人萬一當選桃園市長，桃園人怎麼辦呢？」

他為桃園人請命直呼：一個散財童子大灑幣所堆積而成的高施政滿意度的鄭文燦市長，已經無法挽回了，再來一個根本不懂也不關心桃園人與事的鄭運鵬當市長，桃園又會變成什麼樣呢？