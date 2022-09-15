演員跟主創團隊在廳內跟觀眾群合影。（華影國際提供）

由王傳一、姚以緹、盧以恩、林暉閔主演的電影《科學少女》將於16日正式上映，今在松仁威秀TITAN廳舉辦首映活動，包括莊景燊導演、王銀國監製和4位主演全員到齊，日前剛公佈的金鐘獎入圍名單中，電影女主角姚以緹即入圍迷你劇集類最佳女配角獎。

其實《科學少女》的團隊都是金獎陣容，不但王傳一和盧以恩都曾是金鐘得主，林暉閔也是台北電影節的最佳新演員，姚以緹謙虛地表示，希望能將這次入圍金鐘的喜氣延續帶給《科學少女》的劇組，讓《科學少女》在正式上映後開出好成績、票房長紅！

莊景燊也在電影正式上映前，感性地在自己的社群平台上寫下這次《科學少女》和4位主演合作的感性心得，莊景燊說，以前都覺得王傳一給人「高冷」的印象，還跟著大家叫他「一哥」，後來才發現他其實很搞笑，是現場氣氛非常重要的催化劑。

而姚以緹在導演心中則是「百變女王」的形象，「劇本還沒完成時我就問她是否願意飾演機器人，她立刻乾脆地答應了，只因為『沒演過』。」莊景燊笑說雖然才剛合作完，但他已經開始在思考下次要為姚以緹量身定做什麼樣新的挑戰角色。

談到林暉閔，莊景燊導演稱讚暉閔是有靈活特質的演員，從《神之鄉》的神將腳到《科學少女》的天才資優生，這兩個南轅北轍的角色，都詮釋的游刃有餘，其中一場跟貓咪的對手戲引發了嚴重的過敏，但林暉閔不驚動劇組直到拍攝完成才去就醫，讓莊景燊大讚敬業。

而對於首次擔綱電影長片女主角的盧以恩，莊景燊透露她其實壓力非常大，第一天開拍導演發現以恩狀態很緊繃，結果兩人深聊後都哭了，但也因為那次的壓力釋放讓後續的拍攝工作變得順利許多。莊景燊說，不知道是不是《科學少女》拍片過程害她哭太多的關係，總覺得盧以恩少了以往的笑容，想告訴她往後會遇到更多不同角色，期許要繼續用開朗的心去迎接這些挑戰。