威力彩今晚開獎，頭獎6.88億元開出來了！台彩晚間公告，頭獎開在高雄市鳥松區學堂路的「金財運彩券行」，由一名幸運兒獨得高額的頭獎彩金。
威力彩頭獎保證2億元，這次彩金累積速度較快，主要是因應中秋佳節，台灣彩券已機動加碼2億元，這期頭獎彩金累積達6.88億元。
根據台彩官網顯示，威力彩第1110000074期的中獎號碼，第一區依大小排序分別為02、09、28、29、31、36，第二區為01；除了頭獎幸運得主誕生外，二獎為684萬元，今晚也同步開出一注。
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