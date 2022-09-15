日前在北市松山區竊取Ubike的34歲熊姓男子遭警方逮捕後，警方發現他8天內涉犯至少16件性騷擾案件，地點遍及北市7個行政區，台北地檢署複訊後聲押熊男，台北地院認定熊男確有逃亡、反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押。

警方調查發現，熊男從9月7日起，共在北市犯下16件性騷擾第25條刑事告訴觸摸案件，地點遍及松山、大同、中山、大安、信義、南港、士林區，性騷擾態樣均為騎乘腳踏車隨機觸摸被害人。

男騎單車性騷擾16起 北市警方拘提到案建議羈押
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