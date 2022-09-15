針對俄羅斯入侵烏克蘭所採取的制裁措施，許多分析人士認為應該能做為中共入侵台灣的警告，不過有些已經對俄羅斯實施、被稱為「核選項」的凍結國際金融業務制裁措施，被使用的可能性極低，因為這種制裁可能對美國和全球經濟造成更廣泛的傷害。

《路透》引述消息人士指出，在北京對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8份訪問臺灣做出反應後，華盛頓擴大了對中國制裁方案的討論。同時，歐盟也受到外交壓力，對台北展開類似的行動。

然而，鑑於中國在全球經濟中的巨大作用，要把對俄制裁措施拿來用在中國身上，將會有更多的困難。根據一些專家與外交官所提出的可能制裁措施來看，有些選項包括對中國領導人實施制裁、將中國的銀行排除在全球市場之外、禁止中國公司在美國上市、禁止進口中國商品，以及限制中國的能源項目等等。

報導指出，禁止美中銀行之間所有美元業務的所謂「核選項」，實際上會將中國金融機構凍結在國際金融體系之外，被認為在起初階段是極不可能的，因為這可能對美國和全球經濟造成更廣泛的傷害。

相反地，報導認為，決策者們最初可能會選擇一些不那麼引人注目的措施。例如，針對中國官員、公司和機構的資產凍結；針對某些銀行採取更有限的行動；以及制定禁止有利於中國軍工綜合體系的交易的規則，其中包括中國的半導體行業和航空航天領域。

前美國政府官員、捍衛民主基金會制裁專家雷格·辛格爾頓（Craig Singleton）表示，可能決策者願意針對官方金融機構進行制裁，「但是門檻會設定得相當高」，「我相信，許多美國政策制定者會不願意採取非常嚴厲的措施，至少在實際入侵發生之前」，他解釋說，因為這樣的舉措可能會「嚴重損害美國的經濟」。

此外，來自亞洲國家的支持對於有效的制裁至關重要，但是鑒於這些國家與中國有著巨大的經濟聯繫，恐怕很難說服這些國家。雖然這些制裁曾用在俄羅斯身上，但是「俄羅斯與全球經濟的聯繫與中國差得太遠」，很多國家在中國都有工廠，不太可能會同意制裁行動。

一位來自美國亞洲盟友的官員說，「許多國家還沒有準備好制裁中國」，目前還處於發展志同道合國家團結的初始階段，但只是「象徵性的和膚淺的」。

辛格爾頓等專家認為，對中國實施「全面制裁」的可能性不大，特別是考慮到許多這些制裁措施對俄羅斯也沒有用過。

一名前美國高級官員表示，這一切最終都將是拜登總統的決定。拜登總統今年訪問日本時表示，中國已經在對臺灣施加軍事壓力方面開始「與危險調情」了。如果總統決定需要發出這樣的威懾信號，然後各部門就會迅速執行。