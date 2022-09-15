41歲的「瑞士特快車」羅傑費德勒(Roger Federer)15日晚間在IG上無預警宣布退休，震驚全世界球迷，但這位網壇史上最偉大的選手之一，其實退休早有預兆，近年飽受傷勢困擾的他，早在今年6月受訪時，就曾灰心表示「復原的很慢」。

費德勒2020年10月澳網4強敗給死對頭喬科維奇(Novak Djokovic)後，隨即進行了膝關節手術，1年後才重返球場，但在7月溫布頓8強賽遭到淘汰後，又再次針對膝蓋動刀，此後就一直缺席賽場，直到今年9月才復出，休息超過1年，世界排名也大幅滑落到50名，為22年來最低。

費德勒今年6月接受當地廣播電台訪問時侃侃而坦，當時他表示自己正在努力復健，也會陪伴4個孩子打球，同時宣告將會參加9月的拉沃杯(Laver Cup)與10月的ATP室內賽。

但被問到復原進度究竟如何，費德勒也坦言「進度相當緩慢」，他表示，幾乎天天都會上健身房，但首要焦點是注意身體狀況，以免超過負荷。

費德勒生涯共贏得103座冠軍，其中還包括20座大滿貫，更有著傲人的連續237周世界排名第一的歷史紀錄，與喬科維奇、納達爾(Rafael Nadal)、莫瑞爵士(Sir Andy Murray))被稱為「網壇四天王」。然而費德勒近年飽受膝傷所苦，過去2年間僅出賽19場，其中2021年受傷後，超過整整一年並未出現在賽場上，當時就有不少傳言指出費德勒退休時間已近，如今謠傳成真，也讓各地球迷感嘆不已。