連年舉辦的桃園市「食安嘉年華」將登場，但市府卻連發3張活動邀請函，封面相同、內容僅有日期些許不同，全都是銅板紙印刷品，諷刺是因為很重要，所以說三遍嗎？怒指浪費公帑，要求文宣合併印刷、各局處應撙節預算、把關紙本文宣使用情形。

桃園市議員謝美英今天總質詢提出，市府辦理「食安嘉年華」，實在讓人難安，服務處日前接到市府邀請卡，信封裡厚厚一疊，打開一看，竟然是三張設計得一模一樣的邀請卡。仔細看內容，發現是同一場活動，分成三張邀請卡，謝美英怒轟業務單位把公帑亂撒，拿錢不當錢。

「就算預算太多也不能這樣！」謝美英說，桃園市目前負債累累，市府辦理活動，預算不僅沒有控管，還亂撒錢，非常對不起市民，這場「食安嘉年華」也看不出對食安有什幫助，活動通知一張邀請卡，開幕式一張，閉幕式也一張，設計上還完全原封不動，三張卡片內容一模一樣，是因為「很重要，所以說三遍嗎？！」直呼真的很離譜。

謝美英不滿地說，這場食安嘉年華活動只有四天，從十月一日到十月四日，幾乎是一天一張邀請卡，卡片還長得一模一樣，她要求市府針對這麼混的主辦單位進行實質把關，請秘書處將成功經驗分享給各局處，並具體了解這四天的活動內容，究竟對於食品安全有什麼貢獻，她還特別要求，結案報告不准抄往年的。

衛生局說明，當初為了慎重，讓受邀的民代、貴賓能分清楚不同的行程，才會為不同天的活動設計不同的卡片，以後會做好橫向聯繫與評估。秘書處長顏子傑表示，市政相關文書電子化的經驗會提供各局處參考。