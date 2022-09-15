吳宇森也受到胡金銓電影的影響。（華映提供）

珍貴的胡金銓工作照。（影視聽文化中心提供）

紀錄片《大俠胡金銓》由導演林靖傑執導，許卉林、塗翔文監製，是電影大師胡金銓首次正式的紀錄電影。胡金銓是華人影壇最早享譽世界的電影大導演之一，也是華人影壇於坎城影展獲獎的第一人，他的作品不但開創了武俠電影的獨特風格，李安、侯孝賢、徐克、王童及吳宇森等導演的作品都受其影響。

15日電影公佈第一部曲「先知曾經來過」預告，華人電影中的武俠世界，便是有如漫威宇宙中的超級英雄，而胡金銓拍出了華人超級英雄的精彩風貌，他的作品深深從各種層面影響了華語影壇至今。胡金銓對華人影壇而言，便是有如先知般重要的存在，從紀錄片訪談了多位影壇重要影人，像是曾經和他合作過的巨星徐楓、鄭佩佩、洪金寶、石雋、秦沛及導演林福地、王童等人。

知名影評人聞天祥受訪時回憶，胡金銓曾說過，現在華語動作電影必備且行之有年的「武術指導」這個職稱，便是他創立發明的，可說是跨世代影響了動作電影拍攝至深。胡金銓雖然沒有武術底子，但對武打畫面拍攝有著豐富的想像力，他都會先比劃一番，再請武術指導潤飾，好讓動作畫面更為精彩，並且在沒有CG特效的幫助下，一招一式拍出華人世界的超級英雄作品。

而胡金銓執導的作品《龍門客棧》，不但在華人地區都掀起觀影熱潮，更影響了多位華人名導，吳宇森笑說：「香港影壇跟風的人很多，我也是其中的一個。」徐克也表示：「我是胡導演的靈魂灌注在我身上的一種結果。」

而胡金銓的作品《俠女》，1975年獲得坎城影展最高技術委員會大獎，讓他一躍成為國際知名導演、再造高峰，與世界多位名導演平起平坐。而《俠女》的女主角徐楓表示當時看到坎城影展獲得的獎只是一張紙，唯有得到金棕櫚肯定的作品才會有獎座，讓她心中暗暗發誓，遲早有一天一定要拿到金棕櫚大獎。

果然，她憑著監製的作品《霸王別姬》，獲得1993年坎城影展金棕櫚的肯定，果真把獎座帶回家，成為第一部也是迄今唯一獲得此獎項的華語電影，她說：「胡導演對我影響最深的就是他告訴我人生一定要有目標，不管做不做得到，都要朝著目標去努力。」