民進黨台北市長參選人、前指揮官陳時中不願公開疫苗相關合約，將合約「塗黑遮蔽」，引發在野黨質疑。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天晚上在直播節目表示，他已聯絡立法院同事洪孟楷、李德維，並由立委林思銘負責寫訴狀，下周一他們就會正式去告發陳時中瀆職。

「宅神」朱學恒今天晚上與舉行直播開講活動，北市議員徐巧芯、蔣萬安受邀出席。較晚抵達蔣萬安入場後，現場民眾尖叫支持，大喊「蔣萬安我愛你」，蔣萬安首先特地送上一隻活的帝王蟹給朱學恒，讓朱又驚又喜。

面對疫苗合約爭議，陳時中日前稱蔣萬安當召集人開會時就要清楚講出來，有疑問去年就可以講，認為調閱小組召集人蔣萬安沒有盡責。蔣萬安氣得痛批「陳時中胡扯、胡說八道！」

蔣萬安還原說，他在立法院擔任衛環委員會召集人他最清楚，當時要調閱疫苗採購合約，陳時中就一個態度，要馬什麼都看不到、要馬遮蔽，國民黨在立院是少數，他認為當然起碼要看，結果送來的資料塗黑3分之2，這是非常糟糕的態度，包括民眾黨立委也賴香伶也發臉書質疑。

蔣萬安指出，有開了幾次祕密會議，一開始討論調閱規則，與民進黨各執己見，因為民進黨人多，最後當然有利於他們規則，第二場秘密會議，要求合約、往來信件，他看了大概15分鐘，還是被他看到，有一份跟BNT保密協議有一些除外條款，某些情況不需要保密，被他抓到這一條，他當場抗議不能塗黑。

蔣萬安表示，在現場的陳時中開始支支吾吾，他也酸說「因為全部英文，我想他大概也不一定看得懂，而且又是法律文字」，因此陳時中開始說要跟法制人員討論，無法現場回答、事關重大等，如今陳時中不願意公開，竟然把鍋甩給在野黨，稱是在野黨同意要求塗黑，根本就是胡說八道，而且陳時中人也在現場。

他接著說，後來好不容易成立調閱小組，但民進黨百般阻撓，仗著人數優勢，包括疫苗調閱小組要幾個主席，他們一開始說只能一個，那一個當然只有民進黨立委，國民黨當然說不行，一定要2個，執政黨、在野黨各一位，結果民進黨主席都不召開會議，只有他召開，「根本就護航嘛！」身為立法委員要監督行政部門，他們卻完全失職不敢監督，現在全部扭曲事實，根本胡說八道。

蔣萬安也具體承諾，他已聯絡立法院同事洪孟楷、李德維，「下個星期一我們就會正式去告發，瀆職！」朱學恆問說，要告陳時中，要不要告食藥署長吳秀梅？徐巧芯也附和稱，北市花了900萬買到沒有用的黑心快篩，是花市民納稅錢，以後蔣萬安做市長要不要幫大家把900萬討回來？

蔣萬安強調，一定幫大家討回來，黑心快篩流到市面才發現出事，200多萬劑全面回收，將近10幾億，都是人民納稅錢，他一定要追究到底。至於如何質詢明顯失職的吳秀梅？蔣萬安說，他一定強力監督，把每一件這些不可告人的事情一件一件掀開，要求行政機關負起責任，不管到監察院或是告發，幫民眾討回公道。

徐巧芯也追問，現在誰在寫訴狀？蔣萬安指出，他請立委林思銘寫訴狀，因為林是律師出身，他們都分配好，洪孟楷是他的發言團隊，李德維也是黨團書記長，林思銘負責訴狀撰寫，禮拜一三位委員就會去告發。