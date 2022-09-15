申請退場基金墊付首例，監察院指出，永達技術學院積欠教職員工離退慰助金及公保超額年金達5158萬元，期間處分校產款項1億4500萬元，竟全數償還包括董事長及董事之借款，迄有6000萬未收回，且未經核定即將校產違法售予土地所有權人或關係人等，過程凸顯主管機關未嚴予監督，核有怠失，監察院提案糾正教育部。

監察院教育及文化委員會在9月15日通過監察委員賴鼎銘、浦忠成、賴振昌之調查報告及糾正案文，針對永達技術學院違法處分校產且用於償還包括董事長及董事之借款，嚴重損及師生權益，過程凸顯主管機關未嚴予監督。

監委表示，對於該校申請退場基金墊付積欠教職員工離退慰助金及公保超額年金，因應未來少子女化浪潮衝擊，對於申請墊付案件，教育部實應妥善審議把關，且該校學生休退學率嚴重偏高，又私校退場條例通過後部分私校疑有「跳車潮」等情事，另私校採購及董事會運作均有待研議事項，併請該部檢討改進及研議。

監察調查發現，永達技術學院前於103年8月間即經教育部核定停辦，迄今已逾8年，仍積欠教職員工離退慰助金4117萬元及公保超額年金1041萬元，共計5158萬元，嚴重損及渠等權益，期間雖曾處分校產，然竟未將處分款項用於支付欠款，教育部又未能有效監督即時遏止，終以申請「大專校院轉型及退場基金」墊付收場。加以因應少子女化浪潮衝擊，未來申請基金墊付之狀況，勢將隨之增加；教育部除應對於申請墊付案予以審慎把關外，更應強化退場基金債權保障機制，防患於未然。

監委指出，永達技術學院處分大湖體健休宿舍大樓款項高達1億4500萬元，全數用於償還借款，其中償還該校董事長及董事部分即高達6500萬，核有違失，而教育部除最終針對全案向屏東地院聲請解除第17屆全體董事職務外，過程中顯未能有效監督並即時遏止，且迄今尚有6000萬元尚未追回，洵有怠失，另有借款高達3385萬，此均亟待教育部依法積極解決。

監委強調，以本案之退場歷程為例，教育部針對永達技術學院歷次董事會之財務處分或借款事項等不當作為，僅透過發函進行原則性說明或提出建議，尚未能有效遏止相關情事，2019年才聲請法院解除董事會職務，至2021年2月全案定讞，刻正由公益董事會辦理後續解散清算事宜中，整體程序冗長，相關爭議未解，顯難謂即時維護師生權益及私校公益性。