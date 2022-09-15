桃園市八德區興豐路與介壽路交叉路口15日晚間發生一起交通事故，無照的外籍僑生騎機車闖紅燈，迎面撞上2輛機車，造成4人輕重傷，其中有名女子呈OHCA，送醫後有恢復心跳，詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。

消防局於19時53分接獲民眾報案，稱興豐路和介壽路二段交叉路口發生車禍，獲報趕抵現場，將4名受傷民眾送醫治療，1人OHCA、3人意識清醒，皆送醫治療中。

據了解，闖紅燈的肇事機車騎士為21歲謝姓印尼籍外籍僑生，從八德往大溪方向直行，後座還載著20歲的劉姓學生，而謝生並沒有駕照。

謝生闖紅燈後撞上2輛綠燈起步的機車，其中1輛是30歲的賴姓女子，當場呈外科OHCA送往聖保祿醫院急救，目前已恢復心跳，另輛機車是34歲的王姓女子載著年約9歲的孩子，所幸孩子並無受傷，王女僅有擦挫傷，亦往聖保祿醫院治療。

八德警分局表示，已針對謝生實施酒測，酒測值值為零，目前眾人仍在醫院治療中，詳細肇事原因還有待釐清。