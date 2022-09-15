一直玩？民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，每日變更人設的他近日拋出幼教主張「先玩，再寫功課」，引發討論。媒體人黃暐瀚對此表示，要學也要玩，頭腦冷靜能讓知識吸收更有效，他表示贊同，但先後是選擇，就怕孩子玩到忘記寫功課，這也是眾多市民家長們不放心的點。

黃暐瀚今(15日)在臉書發文探討陳時中政見「先玩，再寫功課」指出，自從陳時中參選以來的很多政見跟做法，總是能吸引他的眼球。比如說，全身粉紅西裝學貓樣，到夜店自拍同歡還被舔耳，以及推廣免治馬桶拍廣告卻亂入「偷窺」橋段，甚至連吃個滷肉飯，都可以搞到盜圖，出面道歉。

黃指出，「聲量」是第一了，但「支持度」不知道有沒有也是第一？陳時中的最新政見，是讓台北變成「孩子快樂城」，過去爸媽總是要求孩子「先寫功課，再去玩」，但陳時中認為何不「先玩，再寫功課」，而在黃暐瀚看來，寫完功課，別忘記留點時間玩，他是贊同的。就是要學，也要玩，頭腦更冷靜，知識吸收更有效。但哪個先？哪個後？就是選擇。

黃暐瀚強調，陳時中當然可以主張「先玩，再寫功課」，但他則是會擔心「會不會玩到忘記寫功課」，總常看見有孩子玩整個暑假，玩到最後一天才發現「功課都沒寫」，比較少見「功課寫一整個暑假，天天都在唸書，念到最後一天突然發現『啊～我都忘記去玩』」，他認為，什麼政見都能提，反正一定有人贊成，有人反對。不過選舉是比選票，就看支持陳時中的市民是多還是少了。