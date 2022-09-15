統一獅15日靠著首局2次失誤及8支安打一口氣攻下9分奠定勝基，以13比6擊敗富邦悍將，拿下近期4連勝，先發投手潘威倫5局失4分拿下本季第2勝且是生涯第148勝，持續朝150勝里程碑邁進。

1局下獅隊前2棒陳傑憲、潘傑楷都敲安上壘，安得勝讓第3棒羅薩敲出內野滾地球，但三壘手辛元旭發生失誤形成滿壘，林安可內野滾地球趁傳上壘助隊先馳得點，胡金龍安打再下一城，陳鏞基打出游擊滾地球造成游擊手王勝偉失誤。

獅隊單局靠著2次失誤、8支安打猛攻9分，也把安得勝打退場，單局攻下9分，寫下隊史單局第2多得分紀錄，隊史首局最多得分是2003年4月30日的13分。而聯盟首局最多得分紀錄是1994年3月28日味全龍隊俊國熊，味全在1局下攻得14分。

獅隊全隊共敲出13支安打，其中潘傑楷5打數3安打貢獻2打點並跑回2分，獲選單場MVP。近況火燙的郭阜林更是連3天開轟追平生涯最多，用「愛嘟嘟打線」給予潘威倫火力支援。

目前中職勝投王的潘威倫現在拿下每一勝都是紀錄，今天他在2、3局各失1分，5局上再碰亂流，單局被敲3安並投出1觸身球再丟2分，達到勝投資格的5局後退場，留下5局被敲9安、失4分，拿下本季第2勝（另有5敗）也是生涯第148勝，持續堆高聯盟紀錄。

富邦先發投手安得勝中職初登板僅投0.2局，一局都沒投完就被K.O退場，最終留下0.2局面對13人次用44球，被敲8支安打、失9分（1責失），吞下來台首敗。