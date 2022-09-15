網壇傳奇人物羅傑•費德勒（Roger Federer）在推特上宣佈，在完成下周的賴佛盃(Laver Cup)賽事後，將結束自己24年的網球職業生涯。

費德勒表示，在倫敦舉行的拉沃爾杯將是網球生涯最後的ATP世界巡迴賽。在過去的歲月中，他經歷過多次受傷和手術，知道自己的身體能力和極限，如今已是休息的時候。

「這是一個苦樂參半的決定，因為我會想念巡迴賽帶給我的一切。但與此同時，還有很多值得慶祝的事情，我認為自己是地球上最幸運的人之一。」

有著「費爸」、「費天王」等各種親切外號的費德勒，是罕見的網壇長青樹，2018 年以 36 歲的年紀，仍連續保持數周的世界排名第一，創下了「最年長世界球王」的紀錄。如今41歲的費德勒，是 20 次大滿貫冠軍，打了超過 1,500 場的比賽， ATP 記錄了 11,478 個 ace。

他在十幾歲時轉為職業球員，之後與「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal Parera)成為一時瑜亮；再後來，塞爾維亞的「喬帥」喬科維奇(Novak Djokovic)聲名聲鵲起，成為這個時代的著名三將鼎立。

他在感言中感謝了他的妻子米爾卡(Mirka Federer)、他的父母、他的妹妹和他的業務團隊。費德勒的職業生涯收入超過 1.3 億美元。由於人緣極佳，影響力極大，支持的贊助商相當多，包括威爾遜(Wilson Sporting)、勞力士(Rolex)、賓士(Mercedes-Benz)、優衣庫(Uniqlo)、酩悅軒尼詩(Moet Hennessey)和瑞士信貸(Credit Suiss)。

費德勒沒有說明他退役後的計劃，但他在信的結尾寫道：「最後，我永遠熱愛網球，永遠不會離開。」