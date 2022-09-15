蔡英文總統今晚出席「尋找神話之鳥」紀錄片放映活動。蔡英文致詞肯定民進黨連江縣長參選人李問和連江縣黨部團隊，長期對該議題的投入，為馬祖的環境保育，帶來正向的發展。他也提到擔任陸委會主委時，因為小三通業務，她很幸運，比住台灣的人，更有機會去馬祖。

「尋找神話之鳥」這部紀錄片為「跨越海洋的飛翔」四部曲中的首部曲，由導演梁皆得指導，耗時20年拍攝及製作，今年7月底完成、發行。藉由紀錄片，希望提高對生態、環境的關注。

蔡英文致詞指出，在她的政治生涯裡面，曾經擔任陸委會主委，那時有很長一段時間，很多人都覺得金門、馬祖都是歸陸委會管的，所以她有好幾次機會去了金門跟馬祖。

她說，因為那時候陸委會的業務之一就是小三通，所以她可能比較幸運地就是，比一般住在台灣的人，有機會去馬祖，當你把政治、所有政務行程放在一邊的時候，平心靜氣看一下馬祖，它真的確實是一個很漂亮的地方。

她說，「神話之鳥」指的是「黑嘴端鳳頭燕鷗」，之所以被稱為神話，是因為牠們一度被認為已經絕種。她要謝謝梁導演，2000年在馬祖，意外發現「黑嘴端鳳頭燕鷗」的蹤跡，不僅讓馬祖躍上國際版面，也開啟梁導演追尋「神話之鳥」的旅程。

她說，過去20多年來，梁導演和拍攝團隊，不畏艱辛，跟隨著燕鷗的遷移，跨越了亞洲六個國家，全心全力地投入做紀錄，堅持和毅力，真的很讓人感動；「尋找神話之鳥」紀錄片，不只讓神話再次出現；也看到許多愛鳥人士、保護團體，長期對環境永續的付出。

她指出，不過，近年來，鳥類保育的工作，面臨越來越多的挑戰，包括氣候，還有人為的越界捕魚、盜採砂石，和海洋垃圾等等。未來，政府在立委洪申翰會持續加強維護，離島及海洋生態的工作。

李問致詞指出，神話之鳥出現數量減少，是因為環境遭到破壞。過去黨部努力和立委一起推動修法嚇阻抽砂船、也進行各種國內外媒體投書，希望世界看見台灣，也看見馬祖。

李問認為，馬祖目前只有設置燕鷗保護區，但是以陸地為主、涵蓋的海域並不大。未來應該要劃設海洋保護區，維護環境與觀光資源。