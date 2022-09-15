瓜地馬拉西部城市克薩爾特南戈（Quetzaltenango）今天舉辦的一場大型演唱會爆發踩踏事件，急救單位表示，目前造成至少9人死亡，20人受傷。
路透社報導，根據瓜地馬拉紅十字會發布於推特的照片，急救人員正在現場協助傷者，救護車也已趕往現場。
當地媒體報導，這是為了慶祝瓜地馬拉獨立日而舉辦的演唱會。
地方消防人員在推特表示，部分傷者疑似在踩踏事件中骨折，已送往醫院救治。媒體報導，當局尚未公布死者身分。
瓜地馬拉西部城市克薩爾特南戈（Quetzaltenango）今天舉辦的一場大型演唱會爆發踩踏事件，急救單位表示，目前造成至少9人死亡，20人受傷。
路透社報導，根據瓜地馬拉紅十字會發布於推特的照片，急救人員正在現場協助傷者，救護車也已趕往現場。
當地媒體報導，這是為了慶祝瓜地馬拉獨立日而舉辦的演唱會。
地方消防人員在推特表示，部分傷者疑似在踩踏事件中骨折，已送往醫院救治。媒體報導，當局尚未公布死者身分。
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