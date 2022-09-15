國民黨桃園市議員林政賢15日在議會質詢直指鐵路地下化工程沒進度，市長鄭文燦反駁：「明明動工，難道是臨時演員？」國民黨桃園區市議員參選人凌濤聲援諷刺鄭文燦是「假開工王」，桃園鐵路地下化延宕8年是鐵一般的事實，奉勸鄭文燦不要挑戰民眾直接的感受。

林政賢指出，桃園都會區鐵路地下化動工遙遙無期，市民都擔心活著看不到，回憶2017年鄭文燦信誓旦旦回覆他一年內會動工，當年的說帖表示高架化與地下化只差3年，說2019年初開工，2025年完工，結果如今，預計工程卻要到2030年才能完工啟用，質疑鄭文燦對不起桃園人，他也贈送鄭文燦一朵百合花，期許鄭莫忘野百合初衷。

凌濤也爬梳時序，諷刺鄭文燦「桃園鐵路地下化」擺爛跳票，直指2015年鄭文萬上任之初說2028年完工，2019年面對環評或綜合規畫毫無進度，卻對外表示2026年完工，直到今年又說2030年完工，斥鄭文燦鐵路建設荒廢8年，不只是剪綵王，綜觀過去中壢A23站沒建築使照就聲稱動工、桃園車站剪綵動工後就毫沒動作，簡直是「假開工王」，不僅確定通通跳票，更留「錢坑」給下一任市長。

凌濤也請問接班的鄭運鵬，要當「鄭二代」嗎？諷刺民進黨稱鄭文燦、林智堅、鄭運鵬是「鐵三角」，難道是「鐵路工程」延宕的鐵三角？直指桃園鐵路地下化八年進展如牛步，如果執政八年拿出的效率只能空喊「進行中」，那就像空中樓閣一樣虛無，桃園鐵路地下化延宕8年是鐵一般的事實，奉勸鄭文燦不要挑戰民眾直接的感受，「鄭文燦做不到，就讓工程師市長張善政來做！」

「明明已經動工卻說還沒動工，現場的工作人員都是紙糊的臨時演員嗎？」鄭文燦說，目前鐵路地下化工程中，桃園、中壢、平鎮、鳳鳴4個車站皆已動工，另外還有4個標案上網招標中，今年下半年將陸續發包，其餘標案也將陸續上網公告。他強調，鐵路地下化工程綜合規畫已獲中央核定，各項標案陸續上網發包，沿線各車站於動工後7年內可望完工，桃園、內壢及中壢站預計於2029年通車，鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮站等5個通勤站則預計2030年啟用。

鄭文燦強調，市府以負責任的態度，主張改採鐵路地下化，而在他上任前，交通部即已宣布鐵路高架化計畫停擺，前後從朱立倫縣長到吳志揚縣長任內共停擺50個月；在他上任後，前一年半期間，中央政府是由國民黨執政，中央反對鐵路地下化，直至蔡英文總統上任後，才接續核定鐵路地下化計畫可行性研究報告及綜合規劃。如今工程已經動工，工程人員都在日夜趕工中，謠傳說鐵路地下化沒有動工，並非事實，他擔任市長也有責任將真相告知大眾。