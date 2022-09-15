台北神旺大飯店15日晚熄燈，員工獻上深深一鞠躬謝謝大家。總經理韓邦瑛表示，感恩消費者的支持與愛護，回首過往點滴歷歷在目，神旺團隊鞠躬感謝所有的愛護與照顧。（鄧博仁攝）

台北神旺大飯店15日晚熄燈，員工獻上深深一鞠躬謝謝大家。總經理韓邦瑛表示，感恩消費者的支持與愛護，回首過往點滴歷歷在目，神旺團隊鞠躬感謝所有的愛護與照顧。（鄧博仁攝）

位於北市東區、已有20餘年歷史的「台北神旺大飯店」，15日晚結束營業，最後一天營業日有許多老顧客上門，館內的餐廳訂位全滿，人潮也擠爆普諾麵包坊，晚間送走最後一組客人後，總經理韓邦瑛率領員工參與熄燈儀式，員工們淚灑現場、不捨相擁，最後以「謝謝光臨，珍重再見」，向長年愛護神旺的消費者告別。

韓邦瑛表示，回首過往點滴歷歷在目，神旺團隊感謝所有消費者的愛護與照顧，全員合唱歌手張震嶽的歌曲〈再見〉，透過歌詞「我會牢牢記住你的臉，我會珍惜你給的思念，這些日子在我心中，永遠都不會抹去」，傳達員工們依依不捨的心情。

台北神旺大飯店2002年由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今，作為神旺酒店集團的第一家酒店，具有其指標意義，以一句「歡迎回來」感動無數旅人。熟客許小姐特別選在最後一天回到飯店跟員工合影留念，她每周到訪3次，「神旺大飯店最讓人難忘的就是員工，特別親切、特別熱情，今天專程來看大家，也買了麵包跟家人共享，祝福員工愈來愈好。」

台北神旺大飯店有許多熟客每周、每月固定到訪，跟員工也都熟識，知道是最後營業日，除了特別到場支持也參與熄燈儀式，這些熟客和員工相擁、一起落淚，從員工們列隊送走最後一組消費者，個個離情依依，可看到共事十多年甚至更久的好感情。

台北神旺大飯店15日晚熄燈。總經理韓邦瑛表示，感恩消費者的支持與愛護，回首過往點滴歷歷在目，神旺團隊鞠躬感謝所有的愛護與照顧。圖為神旺大飯店外觀。（鄧博仁攝）

台北神旺大飯店，長年平均住房率皆維持9成以上，坐擁百大食尚餐廳頭銜的「潮品集」、純正法國血統的「伯品廊」，乃至以創意懷石料理著稱的「澄江」，與溫暖飄香、人潮絡繹不絕的「普諾麵包坊」，都是饕客駐足的熱門嘗鮮點，最後一個營業日也迎來滿滿人潮。

行銷公關部經理吳美鈴表示，潮品集最快11月底進駐信義新光三越A4；普諾麵包坊則在東區先以街邊店方式營運，預計10月中旬後開幕。目前200多位員工，若有適合的轉職機會也會先轉任集團內部，一切都會做好安排。

9月23日至25日在館內舉辦「台北神旺大飯店」經典物品特賣會，現場出清物品最低2元起，售完為止。