慈濟慈善事業基金會近來透露去年採購BNT疫苗時，曾被政商界勸退，外界質疑民進黨台北市長參選人陳時中聲浪不斷。資深媒體人周玉蔻嗆國民黨台北市參選人蔣萬安胡亂攀扯，嗆聲揭露蔣萬安父親蔣孝嚴當年開房間醜聞。蔣萬安15日晚間直言，「我是候選人，你衝著我來，不要對針對我的家人」。

蔣萬安今天前往松山慈祐宮參與「宅神」朱學恒直播開講活動，北市議員徐巧芯也受邀出席。被問及周玉蔻放話揭醜聞一事，蔣萬安說，「我是候選人，你衝著我來，不要對針對我的家人，不要攻擊我的太太或小孩，有事對著我」

在旁的徐巧芯眼眶泛淚稱，「這個沒有套好，真的有點想哭，現在政治環境太邪惡」。朱學恒追問蔣萬安，有想過出來選市長竟然有個媒體人為了執政黨的人當選，不是要攻擊候選人，而是要攻擊爸、媽，「你想過台灣民主有一天會進展變成這樣嗎？簡直是野蠻的競選方式。」

蔣萬安表示，選舉本來就碰到各式各樣攻擊，讓他最心痛的是慈濟，世界各地發生災難，慈濟都第一時間給予協助，如今只是因為跟民進黨意見不同、揭發採購合約的真相，結果被打成中共同路人，極盡所能汙穢證嚴。

蔣萬安強調，「我在選舉，我是候選人，我可以接受各界檢驗，你去欺負宗教團體，這是我無法接受的事。」

朱學恒也痛批，慈濟何辜？慈濟又沒要選，執行長出來說有商界大佬勸退就變成中共同路人，周玉蔻甘為側翼就是民主倒退，為什麼民進黨側翼要攻擊慈濟？為什麼從當年擋佛光山，花8天刁難，為什麼連慈濟都要抓出來。蔣萬安直言，民進黨被揭發，在疫苗採購阻擋民間團體，現在當然會影響選情，影響政黨利益，當然要派人出來。