臺灣期貨交易所舉辦「第八屆期貨鑽石獎」，元大集團一舉囊括6項大獎，分別由元大證券獲得「期貨交易輔助人交易量鑽石獎第三名」、「期貨自營商交易量鑽石獎第三名」、「造市績效鑽石獎」；元大投信奪得「證券投資信託事業交易量鑽石獎」；元大期貨拿到「期貨經紀商交易量鑽石獎第一名」、「期貨市場推廣鑽石獎」等殊榮。

元大金控旗下子公司致力推動金融科技，元大證券積極運用到交易技術與策略研發的領域，精進自身能力，拓展多元獲利機會，在日益競爭的環境下交易量能持續穩定成長。

元大期貨則推出iTRADER交易達人期權電腦交易平台，投入數位轉型的企業再造工程，提升資訊系統效能、升級資安防護機制，以及導入國際驗證標準的資安系統及個資管理機制，打造以客戶為中心的期權交易生態圈。

在服務方面，元大證券積極配合期交所新商品造市，提供市場合理的報價與流動性，為台灣市場上報價商品涵蓋最全面的造市商；元大投信為國內公募基金龍頭，積極致力於差異化服務，提供投資人多樣化的選擇，並善用期貨開發多項創新金融，應用於商品、外匯、槓桿、反向ETF等，帶動各市場交易量能提升。

元大期貨重視市場風險控管機制，關懷元大客戶權益，落實服務升級營運不中斷，未來將持續提供國內外客戶全方位服務。

元大證券、元大期貨、元大投信本次共獲6項大獎肯定，奠定元大金控泛證券體系子公司的領導地位，將持續配合臺灣期貨交易所推廣各項活動，促進國內金融環境蓬勃發展，深耕臺灣市場並努力接軌國際，共創投資人、交易所、造市商三贏的市場正向循環。