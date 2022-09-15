有時候孩子天真的一句話，也會讓人一股暖流湧上心頭。日前一名網友表示，報修冷氣時發現壓縮機後面躲了一隻在孵蛋的鳥，善良的女兒希望不要打擾牠，願意委屈自己只吹電風扇，雖然原PO對於孩子的善心感到驕傲，但眾多網友看到他分享的照片卻覺得大事不妙，狂勸原PO趕緊把鳥趕走。

原PO在臉書《爆廢公社》發文表示，近期家裡的冷氣報修，在整理窗邊時，赫然發現有一對眼睛盯著他瞧，原來有一隻母鳥躲在冷氣壓縮機後面，起初原PO想要等到牠生完寶寶後再修冷氣，但技師檢查過後表示，其實冷氣並沒有問題，只是因為溫度不夠低，加上這最近氣溫較涼，因此機器才感測不到，只需做些保養即可。

原PO善良的女兒希望不要趕走這隻鳥，還說自己願意吹電風扇就好。（圖／翻攝自爆廢公社）

等到原PO的女兒回家後，他想試探女兒的反應，便開玩笑地說，「冷氣要修，但是有小鳥在孵蛋」，女兒不假思索地回應，「沒差！讓牠生完再修，我吹電風扇就好了」，這番話讓原PO感動不已，直說感謝老天，賜給他一個善良的孩子。

文章曝光後引起許多網友關注，不少人直誇原PO的孩子心腸好，「好人一生平安！」、「女兒很棒」、「有善良的父母才有善良的孩子」，但有更多網友看了照片嚇壞，建議原PO火速請這隻鳥媽媽離開，「不清掉，等等禽蟎爬上身」，「我一開始也是這麼想，但後來真的被小蟲咬，就只好用水煙驅趕再拆掉牠的窩了」、「禽蟎真的很細小很可怕！跑到曬衣處、身上、床上，全身癢死，幾天都不會好」。

新北市動保處指出，禽蟎生命期約3週，夏天梅雨季的高溫、潮溼環境是禽蟎大量繁殖的季節，通常寄生於鳥類居多，若無鳥類宿主，它們會咬住遇到的人類，造成皮膚發癢、紅疹，但無法在人類身上生存。由於其體型僅有約1釐米，肉眼不易察覺，若住家遭到禽蟎入侵，建議使用吸塵器徹底打掃住家，並用酒精、醋酸、稀釋漂白水等溶液擦拭家中，抑制禽螨孳生。