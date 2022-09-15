側翼現原形？「農藝女孩看世界」臉書粉專近日貼出民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安與被鐵鍊鎖住的鸚鵡合照，指她虐待動物並造成瘋傳，卻很快遭專業養鳥人士打臉那是確保鸚鵡安全的寵物繩，且綠營立委也都被拍到類似畫面，形成側翼大型翻車現場。事後農藝女孩自稱柯粉，被PTT鄉民揪出真相，該粉專創辦人英文名Dora，本來是農糧署北區分署員工，現在是民進黨活躍的高級側翼。

鸚鵡事件爆發後，臉書粉專「不禮貌鄉民團」PO出一圖打臉，畫面中綠委黃國書、高嘉瑜、陳亭妃也與栓繩鸚鵡合照，直指真相是「當天參加動物保護頒獎會的立委都按規定為鳥綁上繫繩或鐵鍊」，大酸「又一輛失智列車」。網紅「高雄林小姐」也在直播中分享，她養過小鸚跟玄鳳兩種鸚鵡，也曾不繫繩帶去親鳥餐廳聚會，但鸚友提醒她，鸚鵡若受到不可預知的刺激會飛走，缺乏覓食能力的家鸚一旦丟失，就很可能客死戶外。

這番對高虹安的謬誤指控遭網友打臉戰翻後，「農藝女孩看世界」14日晚間突然表示，她過去兩屆選舉都投給柯文哲：「實際上，我是不折不扣的柯文哲支持者欸，現在轉柯黑還來得及嗎？」引發PTT鄉民熱議，隨即有熟知內情的網友專業發文打臉，揪出「農藝女孩看世界」幕後真相。

該網友指出，農藝女孩創辦人叫Dora，本來是農糧署北區分署員工，主辦業務是稻米糧食類，本來經營粉絲團沒人要看，以前還開過直播，想要講農業，所以她的身份一開始就沒有隱藏過。後來轉型替農委會宣傳，早期還會使用農糧署一些內部還沒公開的資料，但被抓包身為公務人員搞這個，就變成團體名義經營來避嫌，一度退出，現在應該是創辦人拿回去經營，現在是民進黨活躍的高級側翼。

該網友並舉出巴哈姆特論壇一篇「群組內部成員介紹」的文章，裡面列出陳義丕，現任國策顧問；Dora，農藝女孩粉絲專頁創辦人；峰哥，94峰狂什麼的粉絲專頁創辦人；黃重諺，前總統府發言人、現任蔡英文辦公室主任；林楚茵，現任立法委員、立法院民進黨團副秘書長；王時齊，名嘴媒體人；張嘉玲，前立法院長蘇嘉全辦公室主任、英系中和區參選議員。

該名網友強調，Dora的位階很高，跟那些阿貓阿狗不同；更好笑的一件事，她之前就住在桃園，在農糧署北區分署（桃園市）上班，怎麼現在變成她兩次都投柯文哲？連自己的人設都忘記了嗎？現在有傳聞她已經離開農糧署，在外面自己開公司包案子，是真是假不確定了，網友自稱是抱持著懷疑的態度，因為有好到公務人員可以不幹了，出去賺嗎？還有Dora也上過社會新聞，只是大多數的人不知道是她而已。