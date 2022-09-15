越南有1間公司7月底帶著員工旅遊時，在義安省1處海灘玩水，女員工當場脫掉胸罩玩水，引起越南網友熱烈討論，事情發生後，該公司趕緊公開道歉，豈料，沒多久時間類似事件又再次發生，這次是一群女遊客在下龍灣海灘，上空半裸玩水追逐，並且又被上傳到社群平台引發網友熱議，立刻引起民眾投訴，而下龍市官員接獲投訴後，對不當行為展開調查。

據馬來西亞《中國報》報導，7月底越南曾有間公司到義安省一處海灘進行員工旅遊，公司女員工似乎在海灘上玩得太開心，也忘了是公共場合，竟然就脫下胸罩裝水和沙子在海灘上嬉戲，被相關部門關切介入調查，該公司後來也公開道歉。

知名旅遊景點下龍灣出現上空裸體女遊客海灘嬉戲，當地官員接獲投訴展開調查。（翻攝自中國報）

然而，事件發生沒多久，有1段女遊客半裸追逐的影片，星期一被放在社群平台開始流傳，這段不到1分鐘的影片，據上傳影片的人表示，是一群女遊客脫下胸罩，上半身全裸在海灘奔跑，而前面還有攝影人員幫忙拍攝。

由於先前上個月才發生裸奔事件，沒想到類似事件又再次發生，而且發生地點在知名旅遊景點下龍灣海灘；對此，下龍市官員表示，已經有收到相關的投訴，確實是女遊客在海邊裸上半身玩水，也已經對該遊客的不當行為展開調查。