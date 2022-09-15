2022第74屆艾美獎於台灣時間13日上午8點舉行，現場許多大牌影星齊聚一堂，視帝由《魷魚遊戲》的韓國影帝李政宰奪得，他成為史上第一位獲得艾美獎視帝的韓國演員，而視后則由「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）以《高校十八禁》奪下，她也是史上二度拿下視后的年輕黑人女演員。活動結束後，千戴亞在社群平台開心分享辣照，側面曲線讓網友看到噴鼻血。

千黛亞憑藉《高校十八禁》奪得艾美獎視后，她身穿Valentino 的經典蝴蝶結黑色禮服，佩戴寶格麗（BVLGARI）鑽石頸鍊，風格端莊優雅，與昔日小童星的形象大不相同。平口剪裁露出俐落肩線，搭配大片美背和下寬裙襬，古典氣質中又能展現巨星風采。

千黛亞奪得艾美獎視后。（圖／美聯社）

雖然是二度奪獎，千黛亞上台時仍激動萬分，特別感謝《高校十八禁》主創李文森（Sam Levinson）在她無法相信自己時，也相信她做得到，「我最大的願望是《高校十八禁》這部影集能夠幫助人們；我想謝謝所有和我分享自己故事的人們，所有對我的角色感同身受、如其所愛的人，我很感謝妳們的故事，我會和我的角色一起將它們放在心上。」

她於今（15）日分享照片，畫面中千黛亞手舉獎座。雖然臉被遮擋，仍可以從縫隙看見她大大的笑容，她穿著紅色性感深U洋裝，領口幾乎開到腰，露出大片小麥色的肌膚和東西半球，千黛亞側身面對鏡頭，渾圓美胸形狀全被看光。