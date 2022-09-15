資深媒體人周玉蔻怒嗆慈濟之後，現在也嗆國民黨台北市長候選人蔣萬安，說要公布其父親、前立委蔣孝嚴當年開房間的醜聞。中天新聞針對「周玉蔻嗆蔣萬安，公布蔣孝嚴當年開房間醜聞，你覺得？」進行街訪，結果很多民眾認為，「真是一團亂！選舉選成這樣，真的是太無言了」。另針對周玉蔻砲火全開，民進黨台北市長候選人陳時中說，「她自己對自己言論負責，不需要把誰跟誰勾在一起」；對於陳時中的反應，有年輕人認為，他是怕影響選情。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》15日派出記者「辮子妹」，針對「周玉蔻嗆蔣萬安，公布蔣孝嚴當年開房間醜聞，你覺得？」進行街訪，有一位正妹直言，「那是我爸的事，關我屁事呀」。

一位先生則認為，「都過了那麼久的事情，還要拿來講，太無聊了」。也有人認為，「現在選舉好像都是這樣，吵來吵去的，都不是在講政見，都是在講互相揭瘡疤那種感覺」、「不要把上一代的恩怨，或是上一代的八卦，拿出來提」。

另外，針對周玉蔻連日砲火全開，陳時中說，「她自己對自己言論負責。不需要把誰跟誰勾在一起」。針對陳時中的反應，年輕人認為，「對呀！他就是一定要跟她(周玉蔻)撇清呀！畢竟她就是一直在亂講話，所以如果她幫他助選，反而就是會造成他(陳時中)的選票會降低」、「就是可能周玉蔻她提出來的論點有爭議啦！所以怕影響選情嘛！」