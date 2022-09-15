非洲豬瘟中央災害應變中心今(15)日表示，農委會防檢局於9月13日下午接獲海巡署第12巡防區通報，於金寧鄉后沙沙灘發現1隻豬隻屍體，相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，即日起暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島，至少1周無疫情發生，方可解除管制。

應變中心指出，針對該豬隻屍體，今日基因片段序列之分析結果顯示與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100 ％，由於金門縣地理位置非常接近中國大陸福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸，因應本次個案，金門縣政府已針對與該頭豬隻接觸的人員、車輛、器械執行澈底消毒。

應變中心指出，因應海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，金門縣防疫所即依程序派員對發現地點半徑3公里內養豬場（共10場）進行訪視，豬隻健康狀況良好，未發現異常情形。為確保整體產業安全，農委會今將依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停金門縣豬隻及其產品輸往臺灣及其他離島，至少1週無疫情發生，方可解除管制。

根據統計，自2018年12月30日迄今，海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例（含本案例）共17例（金門縣14例，連江縣2例及新北市1例）。