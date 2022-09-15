谷歌（Google）母公司Alphabet在歐洲提出反壟斷官司上訴14日遭挫敗，法院維持歐盟執委會對其濫用數位廣告主導權的反壟斷裁決。雖然罰款有所減少至約41億美元，但卻是Alphabet本周以來在歐美兩起反壟斷官司接連敗訴。

歐盟負責上訴官司的「普通法院」（General Court）維持歐盟當局2018年反壟斷判決。但罰款從原先約43.3億歐元，調降5％至約41.3億歐元。

歐盟指控Alphabet濫用谷歌在智慧手機安卓（Android）作業系統上的市場主導地位，強迫製造商在使用安卓系統的設備上綁定應用程式商店Play，谷歌搜尋引擎和Chrome瀏覽器。

Alphabet付錢給廠商只預設谷歌搜尋引擎並阻止使用非安卓系統。由於歐洲約八成手機用戶使用安卓系統，讓其在數位廣告市場上形成不公平優勢而妨礙競爭。

歐盟自2017年以來對Alphabet提出包括這次安卓系統案件等三起反壟斷訴訟，共處以逾80億歐元罰款。

智慧機市場是Alphabet業績增長最快的領域之一，但由於把發展焦點集中在相關領域而遭歐美等反壟斷機關盯上。

在安卓案上訴判決前一天，Alphabet在美國紐約南區聯邦地區法院也敗北。以德州為首的10個州在2020年12月控告谷歌壟斷數位廣告市場。Alphabet指德州等未提出合理壟斷理由而要求駁回訴訟，但13日法院判其敗訴。

Alphabet致力反擊各國對其濫用智慧機和數位廣告市場主導地位，從而構成不公平競爭的指控，但一周內接連在歐美敗訴讓其遭受重大挫折。

外界認為安卓案裁決會加強歐盟執委會信心，未來更積極鎖定涉及反壟斷的美國企業。其上周阻止美國生物科技公司Illumina以71億美元，收購美國癌症篩檢公司Grail的併購案。