兆豐產險董事會15日通過決議，將以私募方式辦理現金增資發行普通股。此次預計私募1億4205萬股，每股私募價格14.08元，約金額20億餘元。

針對採私募資金的用途，兆豐產險公告指出，表要為強化自有資本。不採用公開募集之理由是，一來私募可縮短籌資時間，節省籌資成本。二來兆豐產險為兆豐金控單一法人股東所組織之公開發行公司，為維持股東結構單純化，故不採用公開募集。至於私募價格為每股新臺幣14.08元，此參考會計師查核簽證或核閱之財務報告所顯示之每股淨值。