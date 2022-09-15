騎士疑似「趕著上班」，竟在紅燈路口下車用跑的左轉，其一氣呵成的動作也引起網友熱議。

這武功底子不得了！上月底有男子的行車紀錄器拍下，在新北市汐止區興路與福德二路路口，突然有機車從左邊跨越雙黃線切進來後，見紅燈不停，竟跳下車握著機車龍頭打著雙黃燈，飛奔左轉過馬路，然後，再跳上機車催油門揚長而去，一氣呵成的動作笑翻網友，「超強的耶，輕功水上飄」、「武打巨星來著」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段9秒影片，拍攝地點位於新北市汐止區中興路與福德二路路口，拍攝者見前方紅燈亮起便減速停下，豈料，左側有輛機車跨越雙黃線切進來，一見到前方紅燈，該車騎士並未停下機車，卻是跳下車，雙手牽著機車打著雙黃燈飛奔左轉，待奔跑到左前方橫向路口的斑馬線後，又跳上機車，油門一催奔馳而去，一氣呵成的過程，不到5秒鐘，宛如特技般闖紅燈技術，騎士的腳步也毫不凌亂；原PO也在貼文寫下「上班要遲到了？」。

影片一出，網友紛紛留言表示「直接用跑的上班就好啦笑死」、「超強的耶，輕功水上飄」、「是時候表演真正的技術了」、「不知道是不是他油門催太大力，只好跑那麼快」、「高手在民間」、「真正玩車高手」、「這武功底子不得了」、「騎車騎到一半突然想跑步」、「武打巨星來著」、「讓專業的示範給你們看」。

另外有網友表示，「這樣也算闖紅燈啊！以為用牽的就沒事喔」、「不怕摔死？」、「專業闖紅燈」、「這樣不算闖紅燈嗎？」。