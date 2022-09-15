大陸國家主席習近平與俄國總統普丁的「習普會」15日晚間在烏茲別克登場。習近平表示，願和俄國在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。普丁則強調，俄中全面戰略協作夥伴關係穩固如山。

新華社報導，習近平指出，今年以來，中俄保持了卓有成效的戰略溝通。兩國各領域合作穩步推進，在國際舞臺上密切協調，維護國際關係基本準則。

習近平強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。雙方要加強在上海合作組織、亞信、金磚國家等多邊框架內的協調和配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大發展中國家和新興市場國家共同利益。

普丁表示，當今世界正在發生許多變化，唯一不變的是俄中全面戰略協作夥伴關係穩固如山。俄中都主張推動更加公平合理的國際秩序，樹立了國際關係典範。俄方堅定恪守一個中國原則，譴責個別國家在涉及中國核心利益問題上採取挑釁行動。俄方願同中方鞏固深化雙多邊溝通協作，擴大經貿、能源等重點領域合作。俄方願同中方一道，推動上海合作組織成員國繼續在互不干涉內政原則基礎上深化合作，打造維護地區安全穩定的權威平台。