75歲香港女星蕭芳芳從童星出道，曾拿下金馬獎、金像獎、柏林影展3大獎影后，她和第二任丈夫張正甫結褵42年，但張正甫今年5月確診胰臟癌，8月11日凌晨睡夢中逝世，享壽82歲。今（15日）是張正甫的追思會，蕭芳芳強忍悲傷，比愛心手勢表達對亡夫的思念。

根據港媒《東網》報導，蕭芳芳一身黑出席張正甫的追思會，比愛心手勢向亡夫示愛，但在台上致詞時悲從中來，忍不住頻頻拭淚，令人看得鼻酸。被問到亡夫的遺願，蕭芳芳感性地表示：「他為人不拘小節，半年前他跟我講，他一生非常快樂又有意義。」也因為這番話，蕭芳芳認為這場追思會不沉重了，反而像是祝福亡夫一生的活動，「我相信現在在天堂的他，回望人間，看到這麼多人對他的好和愛，他一定笑開懷。」

蕭芳芳比愛心手勢向張正甫表達愛意。（圖／東網）

張正甫生前人緣好，不少好友都有到追思會致意，像是張艾嘉、陳寶珠、薛家燕、施南生、姜大衞等人。

根據港媒TVB報導，張正甫5月發現罹患胰臟癌，緊急動2次手術，因病情急轉直下，8月11日嚥下最後一口氣，享壽82歲。張正甫的後事採私人喪禮，上月低調舉行，並完成火化儀式。

張正甫生前曾任職攝影師、記者、新聞編輯、電視新聞部主管、電視及廣播節目總監，也是香港和海外大型傳媒機構擔任管理層，是香港媒體圈的重量級人物；辭掉媒體圈的工作後，他從事教育工作，2010年獲得香港演藝學院頒發榮譽院士。

蕭芳芳則是演藝圈重量級巨星，曾8度拿下最佳女主角獎項，更在2010年與張國榮、梁朝偉被選為亞洲最偉大演員；感情方面，蕭芳芳曾和謝賢交往1年多，後來嫁給秦祥林，未料婚姻僅維持3年。第二段婚姻則是跟幾十年好友張正甫，兩人結婚42年育有兩個寶貝女兒，蕭芳芳曾分享維持夫妻感情的秘訣為「互相體諒、互相包容」。