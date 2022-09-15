我外交部曾發布新聞稿表示，基於我國與索馬利蘭對自由、民主、公義及法治共享價值，兩國政府同意互設官方代表機構。不過，9月時索馬利亞媒體協會（SOMA）卻譴責索馬利蘭暫停私營的獨立CBA電視台，扼殺新聞自由。對此，國際政治觀察家方恩格律師指出，索馬利蘭打壓異議電視台，而臺灣與索馬里蘭有共同的民主價值觀？

我外交部今年2月曾發新聞稿表示，誠摯歡迎索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩2月8日至12日率團來台訪問。外交部強調，索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；兩國於2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。

另外，外交部早在2020年7月即表示，基於我國與索馬利蘭共和國的共同友誼及雙方對自由、民主、公義及法治共享價值，兩國政府同意以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱互設官方代表機構。

不過，非營利性質的非洲獨立新聞入口網站「horn observer」於9月10日報導，索馬利亞媒體協會（SOMA）強烈譴責索馬里蘭新聞部週三暫停私營的獨立CBA電視台。索馬利亞媒體協會強調，CBA電視台是一家獨立媒體，以專業和公正的方式開展活動。索馬里蘭新聞部非法鎮壓，扼殺索馬里蘭的新聞自由，因此要求立即撤回此類措施。

對此，國際政治觀察家方恩格律師在臉書指出，索馬利蘭政府打壓異議電視台，而臺灣與索馬里蘭有共同的民主價值觀？