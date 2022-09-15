讀書除了天分外，找到適合的方式更能事半功倍。一名哈佛大學的學生大方分享自己的讀書攻略，只要養成3個習慣，就能讓學習更有效率，方法獲得許多網友認同，更有人點出身邊學霸們都有一個共同特徵。

一名哈佛生在Dcard發文分享讀書攻略，認為「讀書的效率是靠習慣養成的」，自己透過3個好習慣幫助學習，首先是「寫有效筆記」，在課堂上一定手寫筆記加強記憶，並做好分類及歸檔，以便迅速找到需要背的東西、常用的公式，且避免畫太多重點、或是寫完不看。

其次是「預習與複習採80-20法則」，預習是在幫助上課時可以很順的跟著教授走，不需要看完所有課文，但要留意哪些部份是須知，「人的注意力只能集中30分鐘左右，所以知道課堂上什麼時候可以放空蠻重要的」，課前就先標記須知，上課時問直接拿答案，順便賺課堂參與度，複習的部分看筆記跟講義即可。

最後一個習慣是「細緻規劃跟執行讀書計畫」，所有事情都用30分鐘的方塊規劃，例如在社團開會都會壓在半小時內，避免影響後續讀書時間；讀書規劃則依時效性與分數做取捨，具體設定要完成的頁數、題目，並提早5-7天完成，「給自己足夠的緩衝空間是一種給自己的尊重與自由」。

貼文引起許多網友認同，紛紛留言「好強大，要是早幾年看到就好了，看了其他文章跟ig，你的大學生活真的很充實」、「好厲害！我決定這學期試看看」、「讀書計畫百百種，即使工作了也很受用，確實在『找』的部分經常浪費時間呢」、「一般人可能沒辦法短時間歸納，又沒辦法短時間完成你要的目標，不過概念是可以參考的」。

也有人觀察到學霸對時間掌控性很高，「提早完成這點真的很像一樣跟你念哈佛的前男友，是不是讀書好的人都不會趕deadline」、「男友台大醫，從以前都是大考前（例如國考），一個月前就會唸完全部的書，然後開始恢復休閒生活」、「我遇過成績好的同學都是提早做好」。