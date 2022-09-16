徐定禎堅定地表示，經歷幾次大選，翻轉苗栗這場仗，苗栗隊選情是越來越熱、氣勢也更強大，他強調，這次絕對會勝選。(摘自徐定禎粉專)

徐定禎(中)指出，今年問政說明會參與人數的規模，已經是過去的兩倍。圖為民進黨立委洪申翰(右)、民進黨苗栗縣議員參選人邱毓興(左)。(摘自徐定禎粉專)

徐定禎表示，今年問政說明會參與人數的規模，已經是過去的兩倍；年底選戰，我們會一起改變苗栗。(摘自徐定禎粉專)

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎舉辦「翻轉苗栗問政說明會」，已逾50場。徐定禎堅定地表示，苗栗隊選情是越來越熱、氣勢也更強大，這次絕對會勝選。

徐定禎15日在臉書粉專貼文表示，翻轉苗栗問政說明會已經舉辦超過50場，感謝力挺的鄉親們。他也想給鄉鎮秘書們一個大大掌聲，謝謝大家成為向前衝的助力。

徐定禎接著表示，經歷幾次大選，翻轉苗栗這場仗，苗栗隊選情是越來越熱、氣勢也更強大，大家看著他的神情不再帶著「會贏嗎」的遲疑，取而代之的是每雙堅定有神的眼裡，不斷不斷的告訴著他，這次絕對會勝選。

徐定禎指出，今年問政說明會參與人數的規模，已經是過去的兩倍，甚至好幾場人數破百，民進黨發言人謝佩芬、立委洪申翰、湯蕙禎、沈發惠、羅致政粉絲團輪番參與問政說明會助講，每個用行動力挺苗栗隊的鄉親們，都有滿腔期待要翻轉苗栗。年底選戰結果已經寫在苗栗鄉親的眼底，我們會一起改變苗栗。