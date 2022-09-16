美國參議院外委會通過「台灣政策法」，提升台美軍事等多領域關係。淡江大學戰略所副教授黃介正示警，美方推動這個案子對兩岸關係當然有衝擊，籲對岸不要過度反應，應共同尋求有利於維持台海和平穩定，符合美中台共同利益的事。

黃介正分析，「台灣政策法」能否在明年1月前完成參眾兩院立法共識，仍有諸多變數，大陸若此刻就立即對此一法案有強烈反應，有可能反向刺激美方加速通過法案；若陸方冷處理，反而有機會讓這個法案緩下來，明年1月自動歸零。

黃介正表示，陸方堅決反對「台灣政策法」，若完成立法，不管任何一個版本恐都不樂見，後續要採取什麼行動應對，大陸要自己去評估，但若能讓法案暫時沒有通過，這個引信也可以暫時拆除。

黃介正指出，台灣政策法從被提出，到聯邦參議院外委會初審通過，本身就有一定象徵意義，顯示美國國會對大陸對台威脅的關注；而就其中實質對台有幫助的軍事層面，蔡政府應基於中華民國作戰需求、防衛構想、國家利益、兩岸和平與穩定，準備好自己的版本，作為未來與美方溝通基礎。