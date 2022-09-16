台中港特區928檔期總銷120億元的重量級大案「聯悦馨」，預計本月17日（本周六）正式進場。聯悦建設為預售案暖身，今（15）日宣布將引進日系書店「TSUTAYA BOOKSTORE」，在社區旁砸重金打造近千坪的複合式商場，美食、購物及藝文，一站購足享受，不僅成為新案最大亮點，也創下台中新案首例。

事實上，因為看好台中港特定區的開發潛力，長虹建設關係企業－聯悦建設在短短3年內已陸續推出「聯悦聚」、「聯悦馥」、「聯悦臻」等3個建案，總戶數合計超過1,700戶、總銷合計約達150億元，全部完銷一空。

聯悦建設趁勝追擊、9月續推第4號作品「聯悦馨」，樓高26層、地下4層，總戶數750戶住家，產品規劃30-62坪、2+1~4房，建築外觀邀請曾改建桃園國際機場與設計日月潭向山遊客中心的日本當代建築大師團紀彥，親手為台中港特區打造與自然海洋共生的新興建築。

「聯悦馨」每坪開價34-36萬元，創下區域新高價，短短3年內房價從15萬元翻漲了1倍以上！在舊客戶與粉絲力捧下，該案目前銷售率已近5成！

「聯悦馨」15日與「TSUTAYA BOOKSTORE」舉行簽約儀式。長虹建設副總經理、聯悦建設監察人李耀民說，他本身是清水的女婿，10多年前跟老婆回娘家時，發現台中港特定區是台中唯一臨海的重劃區，決定要深耕這塊處女地，「聯悦馨」未來將打造一座國際級的書店，不只要蓋住宅，還要給住戶全新的文化體驗。

聯悦建設經理陳俊宇表示，「聯悦馨」社區旁打造的獨棟複合式商業空間，樓高8層的精品商辦，其中1-4樓近千坪空間，將引進日系書店「TSUTAYA BOOKSTORE」，書店內還附設餐廳，由聯悦負責經營，台灣蔦屋擔任顧問，預計2027年營運；5-8樓未來將成為聯悦建設企業總部，展現深耕台中港區的決心。

陳俊宇進一步表示，持續看好台中港特定區的開發潛力，目前聯悦建設還有兩塊土地、總面積逾5,000坪，未來規劃續推5期與6期新案。

近幾年隨著台積電中科擴廠效應，與離岸風電產業蓬勃發展，加上低基期房價加持，剛性購屋與租屋需求旺盛，台中港特區已成為首購宅一級戰區，多年來磁吸集團、大型建商包括遠雄、寶佳、潤泰、長虹、聯悦、勤美、麗寶、中龍等爭相購地插旗，獵地總面積逼近10萬坪，紛紛伺機推案。

不只北部大型建商看好台中港特定區的發展潛力，在地建商如富宇、櫻花、總太、喬立等都已購地推案；就連鄉林集團董事長賴正鎰也表示，鄉林不久前已派員前往台中港區物色地塊，準備前進海線地區投資推案。

自從台中港三井OUTLET商場開幕以來，每年吸引逾800萬人次到台中港逛街購物，以及遠雄建設在台中港區造鎮系列開發案，吸引中科新貴與年輕族群購屋，快速帶來的人口紅利，帶動海線房市起飛，3年來，台中港區從1字頭房價親民區，翻轉成為推案重鎮，近期預售新案單價已經衝上3字頭。