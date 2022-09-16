雖然閨房情趣能增進情侶或夫妻間的感情，但若沒有拿捏好尺度及分寸，就有可能發生不必要的意外，甚至因此丟掉性命，讓家人痛苦不已。大陸杭州24歲男子潘瀟（以下皆為化名）和女友去酒店開房，不到1小時後突然倒在廁所，送醫後不治。對此，死者家屬認為飯店有責任，要求人民幣60萬元（約新台幣268萬元）的賠償。

綜合陸媒報導，潘瀟是杭州一家醫藥公司的銷售代表，某天他和女友去酒店登記入住；不到1個小時後，女方衝下樓求救，說潘瀟沒有呼吸了。酒店櫃台接到求助後，第一時間撥打了120，無奈潘男經搶救後仍宣告不治。事後，死者家屬堅持索討60萬的賠償，理由是潘瀟死在酒店，業者應承擔相關責任。

對此，酒店常務副總還原經過，「事發當天下午5點多，一對異性情侶到酒店開房，前台根據相關規定登記了兩人的身份信息。六點鐘，一位女士來到前台尋求幫助。男朋友洗澡的時候，她摔倒在地。我們工作人員第一時間幫忙撥打了120。因為我們是服務行業的，不了解醫療救助的知識。當我們看到顧客那樣時，工作人員不敢動。救護車趕到醫院沒多久，他就去世了。」

另一方面，警方也到酒店調取監控，確認此事與業者無關。死者女友則說，「我們兩個進酒店一個小時後，他說要去洗澡，然後就倒在衛生間了。看到他一動不動，我慌了，不知道該怎麽辦。我馬上去酒店一樓大廳向他們的工作人員求助。他們幫忙撥打了120，並把他們送到了醫院。」

雖然警方和當事人說法已證明酒店清白，但死者家屬不願罷休，堅持將責任推給業者，認為當時酒店反應太慢，若及時營救潘瀟，就不會發生這種事情。無奈之下，飯店只好答應給予人道賠償4萬元（約新台幣17.8萬元），雙方終於達成共識。

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